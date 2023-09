W wybory 2023 autobusem i tramwajem pojedziesz za darmo. Ukłon w stronę wyborców

Wspólnie z gminami dużej części Obszaru Metropolitalnego, podjęliśmy decyzję, że chcemy, by 15 października transport publiczny dla wszystkich był bezpłatny. Robimy to dlatego, że od wielu miesięcy staramy się, żeby frekwencja w wyborach była jak najwyższa. Dokładamy wszelkich starań, żeby nikt nie miał wymówki, że 15 października zostaje w domu. Dlatego też zapewniamy bezpłatny transport tego dnia dla wszystkich, ale także dodatkowe linie w Gdańsku, które dowiozą wyborców do lokali.