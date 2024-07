Bieg Św. Dominika. Utrudnienia na ulicach Gdańska

Turyści robią to regularnie nad Bałtykiem. Przedsiębiorcy bezradnie rozkładają ręce

Ponad tysiąc uczestników i kilkanaście tysięcy widzów. W sobotę (3 sierpnia) w śródmieściu Gdańska odbędzie się 30. Bieg Św. Dominika towarzyszący Jarmarkowi św. Dominika. Początek imprezy o godz. 13.15 przy fontannie Neptuna.

Trasa biegu prowadzić będzie ulicami: Długi Targ, Powroźniczą, Kotwiczników, Podwale Przedmiejskie (buspas), Zbytki, Bogusławskiego, Ogarną, Garbary i Długą.

W związku z tym, na wspomnianych ulicach ruch będzie ograniczony, a w poszczególnych godzinach całkowicie zamknięty oraz konieczne będą drobne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej.

Goń św. Dominika

O godz. 13.50 rozpocznie się pierwszy wyścig - Goń św. Dominika, dla amatorów na 1400 metrów. To raczej marszobieg. Weźmie w nim udział około 700 uczestników. Zaplanowany jest na 15 minut. Nie ma w nim zwycięzców, wszyscy dostaną darmowe koszulki. Będą też losowane nagrody po biegu. Zapisy są już zamknięte, choć mogą być wolne miejsca w dniu imprezy, bez gwarancji darmowej koszulki pamiątkowej.

Wyścig wózkarzy

O godz. 14.30 rozpoczyna się wyścig dla osób na wózkach. Grupa 35 uczestników. Wózki typu handbike jadą na dystansie 2,82 km; wózki zwykłe - 1412 m.

Lotto Cup Kobiet na 5 km oraz Energa Cup Mężczyzn na 5 km O godz. 15.10 startuje bieg Lotto Cup Kobiet. Weźmie w nim udział około 150 biegaczek. O godz. 16.10 startuje zaś Energa Cup Mężczyzn na 5 km. Biegnie w nim 300 uczestników.

W biegach na 5 km mogą wystartować osoby, które w dniu startu ukończą 16 lat. Limit czasu na pokonanie trasy dla mężczyzn wynosi 39 minut, a dla kobiet 40 minut. Wpisowe 100 zł. Zapisy są zamknięte, choć organizator trzyma po 20-25 rezerwowych miejsc. Można dowiadywać się o ewentualną możliwość startu last minute pod adresem mailowym dyrektora Biegu Stanisława Lange: [email protected].

15. mistrzostwa Polski w biegu ulicznym na 10 kmO godz. 17.30 rozpocznie się bieg pod auspicjami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - mistrzostwa Polski w biegu ulicznym na 10 km. Udział bierze 42 biegaczy. Tu lista startowa jest dawno zamknięta i nikt nie może zostać dopisany. Wyścig zaczyna się prezentacją zawodników. Start honorowy i meta ul. Długi Targ przed fontanną Neptuna. Start ostry: ul. Długa.

Zmiany w organizacji ruchu w związku z Biegiem Św. Dominika

Buspas na Podwalu Przedmiejskim na odcinku od ul. Kotwiczników do ul. Zbytki na czas imprezy będzie wyłączony z ruchu w godzinach od 13.00-13.15 do godz. 18.15.

Dojazd/wyjazd w ul. Kotwiczników i dalej do ul. Ogarnej (Powroźniczej) będzie możliwy do godz. 12.30 (12.45); nie będzie możliwy w godzinach 13.00 – 18.00.

Wjazd/wyjazd w ul. Słodowników i dalej w ul. Ławniczą będzie możliwy do godz. 12.30 (12.45); nie będzie możliwy w godzinach 13.00 – 18.00.

Wjazd/wyjazd w ul. Zbytki i dalej w ul. Bogusławskiego (Teatr Szekspirowski) będzie możliwy do godz. 12.45 (13.00); nie będzie możliwy w godzinach 13.00 – 18.00. Dojazd do parkingu na ul. Bogusławskiego od ul. Zbytki będzie możliwy do godz. 13.15, a następnie w przypadku potrzeb pomiędzy biegami w następujących okienkach czasowych: 14.15 - 14.25, 14.50 – 15.00, 15.50 – 16.00, 16.50 – 17.20. Otwarcie strefy nastąpi od godz. 18.15.

Wyjazd przez ul. Bogusławskiego do Katowni i do ul. Okopowej nie będzie możliwy w godz. 13.00 – 18.15, w przypadku niezbędnych potrzeb dla służb będzie możliwy w okienkach czasowych jak wyżej.

Wjazd z ul. Okopowej do ul. Bogusławskiego od Katowni nie będzie możliwy w godz. 13.00 – 18.15, w przypadku niezbędnych potrzeb dla służb będzie możliwy w okienkach czasowych jak wyżej.

Po decyzji Policji ok. godz. 18.30 zamknięte na potrzeby biegu ulice zostaną otwarte dla ruchu.Parkingi na ul. Powroźniczej, Kotwiczników, Słodowników, Ogarnej, Zbytki i Pocztowej (na potrzeby PFRON) będą wyłączone od piątku, 2 sierpnia od godz. 18.00 (19.00) do soboty, 3 sierpnia do godz. 18.30.

Ograniczenia w dojeździe do parkingów na ul. Bogusławskiego przy Teatrze Szekspirowskim będą obowiązywać w sobotę, 3 sierpnia w godz. 13.00 – 18.00.

Tymczasowy brak obsługi przystanku Żabi Kruk 03

W godz. 13.00 – 18.30 przystanek Żabi Kruk 03 dla linii autobusowych 112, 138, 178 i 186 (w kierunku Dworca Głównego) nie będzie obsługiwany. Pasażerowie proszeni są o korzystanie z przystanków: Chmielna (n/ż) 03 lub Brama Wyżynna 05. Godziny odjazdów – bez zmian.

