Karambol na Pomorzu! Trzy auta rozbite, dziewięć osób poszkodowanych. Trwa akcja ratownicza

Brzezie: Wypadek z udziałem trzech pojazdów. Trwa akcja ratownicza

Do wypadku w miejscowości Brzezie z woj. pomorskim doszło w niedzielę, 16 lipca przed godziną 15.00. - W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy osobowe - mówi nam asp.sztab. Sławomir Gradek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie. Na miejscu jest straż pożarna, trwa akcja ratownicza. - Na chwilę obecną wiemy, że w zdarzeniu brało udział 9 osób, z czego 5 z nich to dorośli, a 4 to dzieci. Prawdopodobnie osiem osób zostanie zabranych do szpitala - mówi nam mł. bryg. Piotr Frankenstein z KM PSP w Czułchowie. Więcej informacji wkrótce.