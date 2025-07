Burze i ulewy nad Polską. IMGW wskazuje, gdzie będzie najgorzej. RCB ostrzega: „Możliwe podtopienia”

IMGW ostrzega przed ulewami i burzami. Najgorzej na północy Polski

Ostrzeżenia II stopnia IMGW przed silnym deszczem i burzami występują w części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów od 30 mm do 50 mm, punktowo do 70 mm. Lokalnie opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc. Alerty obowiązują do południa, w środę (16 lipca).

IMGW wydało też ostrzeżenia I stopnia przed silnymi burzami na obszarach województw:

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

kujawsko-pomorskiego,

pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

wielkopolskiego.

Prognozowane są tam opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów wynosie od 25 mm do 40 mm. Lokalnie opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk 70 proc. Alerty potrwają do południa, w środę (16 lipca).

⚠️UWAGA⚠️‼️AKTUALIZACJA OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH #IMGW‼️Silny deszcz z burzami stopień 1🟡 i 2🟠Prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów do 50mm, punktowo do 70mm. Lokalnie burze i wiatr do 60km/hWażne: 2025-07-16 11:00👉https://t.co/16QmSAFVB6 pic.twitter.com/zqBcFT5LUP— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 15, 2025

Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

Na tym nie koniec pogodowych ostrzeżeń. W woj. podlaskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz części woj. łódzkiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego wydane zostały alerty IMGW pierwszego stopnia przed burzami. Prognozuje się tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godzin porannych w północno-wschodniej części Polski, a w na terenach zachodnich od godz. 14 i potrwają do godzin wieczornych.

Alert RCB przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem nadal obowiązuje mieszkańców części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. - Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie – czytamy w treści wiadomości od RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB - aktualizacja‼️Alert RCB został wysłany także do odbiorców na terenie części woj.:➡️pomorskiego - powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, Słupsk, słupski, starogardzki, sztumski i tczewski… https://t.co/AOE5hnTpq3— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 15, 2025

