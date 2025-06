Wypadek na DK 20 pod Bytowem. 170 świń na drodze

Dwóch osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 20 pod Bytowem, do którego doszło w środę, 18 czerwca, ok. godz. 19. Na jezdni doszło do wielkiego zamieszania nie tylko z powodu zderzenia dwóch pojazdów, ale też tego dlatego, że samochód ciężarowy marki Scania przewoził 170 świń.

- Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 38-letni kierowca ciężarówki najprawdopodobniej stracił panowanie nad zestawem pojazdów, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się bocznie z fiatem, którym kierował 48-latek. Kierowca scanii i jego 31-letni pasażer trafili do szpitala. W pojeździe znajdowało się 170 świń - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie na swoim profilu facebookowym.

Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.