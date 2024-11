Cała Polska na żółto. IMGW ostrzega. Szczególnie muszą uważać kierowcy

Nie do wiary!

IMGW wydało ostrzeżenie przed mgłą. Słaba widoczność i śliskie drogi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli tzw. żółty alert meteo przed mgłą. Widoczność będzie ograniczona nie tylko w nocy i nad ranem, ale również w ciągu dnia. Nieco więcej pogodnego nieba tylko w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. - Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Na obszarach występowania temperatury powietrza poniżej 0°C, wilgoć zawarta w powietrzu może zamarzać, lokalnie powodując śliskość dróg - czytamy w komunikacie IMGW. Szczególnie muszą uważać kierowcy. Podczas podróży warto zwolnić. Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum, do 10°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Gęsta mgła ma występować również w nadchodzący długi weekend. W piątek (8 listopada) nadal mgliście, miejscami możliwe są też opady deszczu lub mżawki. Utrzymujące się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na termometrach od 4°C na południowym wschodzie, około 7°C w centrum, do 9°C na zachodzie. Najcieplej nad morzem, tam do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Źródło: IMGW

