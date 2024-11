Nowa pogoda na zimę 2024/25. Eksperci załamani. Co ze śniegiem i mrozem?

Prognoza długoterminowa na zimę 2024/25 dla Polski

Na początku października 2024 roku IMGW zaktualizował prognozę długoterminową na listopad, grudzień, styczeń i luty. Na terenie niemal całego kraju synoptycy spodziewają się sumy opadów powyżej normy, a w wielu regionach również temperatur powyżej normy. Co na to amerykańscy eksperci? Model CFS nakreśla nam trend, który potwierdza wcześniejsze doniesienia. Wszystko wskazuje na to, że przed Polakami ciepła zima, z jedynie krótkotrwałymi zimowymi akcentami. A co z opadami śniegu, których tak wielu wyczekuje? Eksperci nie mają dobrych wieści dla fanów zimowego klimatu.

Pogoda na zimę 2024/25. Ciepło i prognoza opadów martwią ekspertów

Analiza modelu CFC wyraźnie wskazuje na temperatury przewyższające normy wieloletnie. Dotyczy to nie tylko Polski, ale również przeważającego obszaru Europy.

Wstępnie wiadomo, że zima 2024 r. będzie ciepła i jeśli zimowe okresy z dwucyfrowym, całodobowym mrozem się zdarzą, to nie będzie ich dużo oraz okażą się na ogół krótkotrwałe. W okresie od grudnia 2024 r. do lutego 2024 r. temperatura okaże się wyższa o średnio 1.5 - 2 stopni Celsjusza - analizuje Arkadiusz Wójtowicz, współautor serwisu fanipogody.pl.

Według pasjonata z wyżej wskazanego serwisu, niepokojąca jest prognozowana suma opadów, która nie pozwoli odbudować wód gruntowych po lecie. - Optymalnie byłoby, gdyby zimą częściej padał śnieg i zalegał na ziemi niż deszcz. Tak się jednak najprawdopodobniej nie stanie i częściej możemy mieć do czynienia z opadami w formie ciekłej - wskazuje Wójtowicz.

Atak zimy w Polsce? Nowa prognoza długoterminowa

Wygląda na to, że wyższe niż zazwyczaj temperatury zbiegną się z rzadszymi opadami śniegu. Akcenty zimowe na pewno pojawią się w Polsce, ale nie będą dominować. Przez 1-2 tygodnie będziemy notować dwucyfrowy mróz, ale będzie on raczej wyjątkiem. Eksperci z IMGW oraz serwisu fanipogody.pl zaznaczają, że prognozy długoterminowe mogą jeszcze ulec zmianie, ale na razie to fani zimy mają zdecydowanie większe powody do niepokoju.

Galeria: Paskudna wersja zimy. Siarczyste mrozy i śnieżyce zaatakowały Europę