Caroline Derpienski to Iwona Wieczorek?! Szokująca teoria

Komenda Stołeczna Policji próbuje rozwikłać sprawę zniknięcia Iwony Wieczorek, publikując zdjęcia białego fiata cinquecento, ale internauci twierdzą, że zaginiona to Caroline Derpienski - informuje swiatgwiazd.pl. To szokująca teoria pojawiła się na tapecie, po tym jak ludzie zaczęli porównywać archiwalne zdjęcia obu kobiet. Część z nich zwróciła uwagę na podobieństwo w... kształcie nosa i znamię na ciele celebrytki, w którym to miejscu Wieczorek miała z kolei pieprzyk.

Mimo tego między oboma paniami nadal widać więcej różnic niż podobieństw, jak choćby wzrost czy budowa ciała, nie mówiąc o wieku Derpienski, która ma 22 lata - zaginiona mieszkanka Gdańska miałaby obecnie 33 lata. Do tej absurdalnej teorii postanowiła się zresztą odnieść sama celebrytka, oczywiście dementując jakiekolwiek związki z Iwoną Wieczorek.

