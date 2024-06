To niejedyna zmiana

Nowe wątki w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Tajemniczy hotel i Rosjanin

Publikacja przez policję zdjęcia białego fiata, którego kierowca może mieć związek ze zniknięciem Iwony Wieczorek, uruchomiła lawinę nowych wątków dotyczących tej sprawy. Detektyw Wojciech Koszczyński wskazał, że kierowcą fiata mógł być jeden z ochroniarzy klubu nocnego "Bacówka". Niewykluczone, że jest to obywatel Rosji lub osoba posługująca się językiem rosyjskim.

– Zakładając późną porę i specyfikę terenu, myślimy, że może to być osoba związana z ochroną lub grupą osób, która pomagała ochroniarzom. Z tego, co dowiedzieliśmy się od naszych informatorów, to lokalna grupa ze środowiska przestępczego kontrolowała wpływy w tej restauracji. Pojawiła się też osoba rosyjskojęzyczna. Myślimy, że w tym lokalu wpływy miały osoby ze Wschodu – powiedział Radiu Gdańsk detektyw Wojciech Koszczyński.

Obok "Bacówki" znajdował się tajemniczy i cieszący się złą sławą hotel "Rzemieślnik". Funkcjonowały w nim tzw. "pokoje na godziny", przeznaczone do intymnych spotkań. Nierzadko "lokatorami" takich pokojów były osoby, które wcześniej spędzały czas w "Bacówce". Detektyw zwrócił również uwagę, że do hotelu były dwa wejścia, w tym jedno zlokalizowane w miejscu ułatwiającym ukrycie wizyty w hotelu. Poniżej dalsza część artykułu.

Detektywi wskazują na błąd policji

W piątek, 14 czerwca Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat w sprawie nowego tropu dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek. Mundurowi opublikowali zdjęcie białego fiata cinquecento, którego kierowca może posiadać wiedzę na temat losów poszukiwanej kobiety. W komunikacie wskazano, że pojazd poruszał się ulicą Pomorską. Trójmiejscy detektywi twierdzą, że doszło do błędnej identyfikacji ulicy, a zdjęcie na którym znajduje się biały fiat zostało zrobione na ulicy Piastowskiej.

- W komunikacie policji jest błąd! Pytanie czy popełniono go już na początku śledztwa czy dopiero teraz. (...) W rzeczywistości na zdjęciu widoczna jest ulica Piastowska. To właśnie z tej ulicy możemy dotrzeć na plażę wejściem numer 63… to tuż obok miejsca zaginięcia Iwony Wieczorek! - czytamy na profilu Grupa Detektywistyczna Trójmiasto.

