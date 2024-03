i Autor: pexels

Wielkanoc 2024

Ceny produktów na Wielkanoc oszalały! Wydamy setki złotych. Te liczby mówią wszystko

R.K | pomorskie.eu 15:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W koszyku wielkanocnym nie może zabraknąć m.in.: jaj, baby i białej kiełbasy. Ceny tych produktów są na podobnym, co w 2023 r., poziomie. Mimo to, według Barometru Providenta, prawie 60 proc. Polaków zamierza wydać mniej o 30 zł niż w ubiegłym roku, tzn. ok. 570 zł. Dla co czwartego badanego święta będą droższe od tych z 2023 r.