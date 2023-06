Chwile grozy na DK 55 w Pomorskiem! Pijany w sztok 23-latek doprowadził do "czołówki"

Policjanci z Malborka informują nas, że w minioną niedzielę, ok. godziny 15:05, na drodze krajowej nr 55 w miejscowości Martąg doszło do zderzenia dwóch "osobówek". - Obecni na miejscu funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 23-letni kierowca skody, jadąc z Nowego Dworu Gdańskiego w kierunku Malborka, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym audi - wyjaśnia st. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowa KPP w Malborku.

- Audi podróżowała 4-osobowa rodzina z 7-letnim dzieckiem, na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci wykonali badanie stanu trzeźwości kierujących, które wykazało, że sprawca tego zdarzenia miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 23-latek stracił prawo jazdy - dodaje policjantka z Malborka.

Młody kierowca został zatrzymany, mężczyźnie pobrano również krew do dalszych badań. Funkcjonariuszka zapewnia, że wkrótce usłyszy on zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 2 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia.

