Czy 11 listopada są otwarte sklepy? Dzień Niepodległości 2024

Choć dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości już lata temu, to nadal wielu Polaków ma co do niego sporo pytań. Najbardziej nurtująca jest zazwyczaj kwestia otwarcia sklepów 11 listopada. Co jest czynne podczas Dnia Niepodległości? Okazuje się, że większość obiektów będzie zamknięta, lecz znajdą się i takie, które powitają klientów. Mowa między innymi o popularnej sieci sklepów spożywczych Żabka.

Czy Żabka jest otwarta 11 listopada?

Żabka to franczyza niewielkich sklepików spożywczych, więc 11 listopada może być otwarta, gdy za kasą stanie właściciel lub osoba przez niego upoważniona. W poniedziałek 11 listopada Polacy tym samym będą mogli zrobić zakupy w owych sklepach, co z pewnością ucieszy wielu! Dla niedowiarków specjalnie odezwaliśmy się do biura prasowego sieci sklepów, które potwierdziło pozytywne doniesienia.

11 listopada obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka - informuje biuro prasowe Żabka Polska.

Żabka godziny otwarcia 11 listopada

Sklepy sieci Żabka nie mają jednego wspólnego harmonogramu godzin otwarcia przy okazji Święta Niepodległości, więc warto obserwować informacje podawane na aplikacji oraz w konkretnych punktach. Najprawdopodobniej jednak większość sklepów będzie otwarta od godzin porannych do wieczora, przypuszczamy, iż może być to popularny harmonogram 9-19.

Czy stacje benzynowe są otwarte 11 listopada?

Polaków w Dzień Niepodległości uratują nie tylko otwarte Żabki, ale również stacje benzynowe. Na większości z nich także znajdziemy artykuły spożywcze oraz wiele innych produktów pierwszej potrzeby. Jeśli więc zabraknie ci jakiegoś składnika do obiadu, sprawdź, czy w okolicy funkcjonuje stacja paliw.

Czy restauracje są czynne 11 listopada?

11 listopada wypada w poniedziałek, więc wielu Polaków przedłuży sobie weekend. Tym samym to idealny moment na spotkanie z bliskimi, na które nie ma czasu w ciągu tygodnia. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się, czy restauracje są czynne 11 listopada.

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że branża gastronomiczna należy do branż, które oferują swoje usługi zarówno w święta jak i w dni ustawowo wolne od pracy. 11 listopada więc sporo tego typu miejsc powita gości z otwartymi ramionami! Przed wizytą w restauracji warto jednak upewnić się, jakie godziny otwarcia obowiązują podczas święta, bowiem mogę się nieco różnić.

Czy kina są otwarte 11 listopada? Rozwiewamy wątpliwości

Kina podobnie jak branża gastronomiczna nie mają zakazu działania w święta, więc w poniedziałek 11 listopada prawdopodobnie większość obiektów tego typu będzie czynna. Przed wizytą i zakupem biletów upewnij się jednak na stronie lub dzwoniąc na infolinię, czy dane kino na pewno funkcjonuje.