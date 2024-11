Kiedy jest Dzień Świętego Marcina 2024? Obchody już za chwilę!

Spis treści

11 listopada to nie tylko Dzień Odzyskania Niepodległości

11 listopada to od 1918 roku jedno z najważniejszych świąt w historii Polski. Właśnie wtedy po 123 latach zaborów nasz kraj ponownie pojawił się na mapie Europy. Od dekad co roku 11 listopada oddajemy hołd tym, którzy wywalczyli dla nas wolność i cieszymy się, że mamy możliwość żyć w wolnym kraju. Co ciekawe, 11 listopada w kalendarzu widnieje jeszcze jedno święto, do którego dużą wagę przykładają w szczególności poznaniacy.

Kiedy jest Dzień Świętego Marcina 2024? Obchody w Poznaniu już za chwilę

Dzień Świętego Marcina obchodzony jest również 11 listopada. Święto ku czci patrona dzieci, ubogich, żebraków w szczególności popularnością cieszy się w Poznaniu, bowiem od czasów powstania metropolii znajduje się tam ulica św. Marcin.

Tradycyjnie 11 listopada mieszkańcy obchodzą imieniny ulicy i na każdym kroku można zakupić symbol tego dnia, czyli rogale świętomarcińskie. Cała uroczystość rozpoczyna się mszą świętą, a po niej startuje pochód, który kończy się pod Zamkiem Cesarskim, gdzie Marcin w stroju legionisty otrzymuje klucze do bram miasta o Prezydenta Miasta Poznania.

Dzień św. Marcina w innych krajach

Obchody dnia św. Marcina od stuleci można spotkać w różnych krajach w Europie. 11 listopada między innymi w Niemczech, Austrii czy w Holandii społeczeństwo także świętuje. Co prawda, celebracja wygląda nieco inaczej niż w Polsce, ale czasami można spotkać podobne tradycje.

U naszych zachodnich sąsiadów dzieci tego dnia otrzymują Stutenkerle lub inaczej Weckmanny, czyli ciastka drożdżowe w kształcie ludzika, będące symbolem święta. Zdarza się również, iż zamiast ciastek pojawiają się rogaliki świętomarcińskie.

Imieniny Marcina w listopadzie

Imieniny Marcina obchodzone są najczęściej 24 października, 11 listopada, 7 grudnia, 30 stycznia oraz 13 kwietnia. Najbliższe świętowanie już 11 listopada, więc jeśli masz wśród bliskich osobę o takim imieniu, pamiętaj, by złożyć jej życzenia!

