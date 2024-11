Co w Poznaniu na 11 listopada? Dzień św. Marcina 2024 warto spędzić w stolicy Wielkopolski

Co dzieje się 11 listopada w Poznaniu? Święty Marcin przybywa w stroju legionisty, radości i dobroczynności nie ma końca. 11 listopada to dla mieszkańców Poznania podwójnie wyjątkowa data: Święto Niepodległości oraz imieniny jednej z głównych ulic miasta – ulicy Święty Marcin. Uroczyste obchody patrona organizowane są od 1994 roku. Gwoździem programu jest kolorowy korowód ze św. Marcinem na czele przemierzający centralny trakt Poznania. Pochód zatrzymuje się przy Centrum Kultury „Zamek”, gdzie prezydent miasta przekazuje świętemu klucz do bram miasta. Dla poznaniaków i gości to sygnał do rozpoczęcia zabawy. Tego dnia organizowany jest też kiermasz, na którym na licznych stoiskach można kupić tradycyjne wypieki, rogale świętomarcińskie.

Św. Marcin w Poznaniu. Dlaczego obchodzi się tu huczne imieniny?

Skąd w ogóle pomysł, aby wyprawiać imieniny ulicy? I dlaczego jej patronem został akurat św. Marcin? W XII wieku w Poznaniu powstał kościół pw. św. Marcina. W tych czasach święty cieszył się popularnością właściwie w całej chrześcijańskiej Europie. Niewiele później wokół świątyni rozwinęła się osada, którą nazwano – a jakżeby inaczej – Święty Marcin. W jej pobliżu wytyczono ulicę, która do dziś nosi jej nazwę. Jak będą wyglądały Dni Świętomarcińskie w 2024 roku?

Co w Poznaniu na 11 listopada? Dzień św. Marcina 2024 – programu

Godzina: 13:00 Start Korowodu – skrzyżowanie ulic Ratajczaka i Święty Marcin

Godzina: 13.30 Przekazanie klucza św. Marcinowi przez Prezydenta Miasta

Koncerty: scena przy Parku Adama Mickiewicza

Godzina: 13.30 Fanfara Awantura „Prawdziwe Polskie Techno"Godzina: 18:00 Zespół na GórzeGodzina: 19.30 Voo Voo

Animacje i warsztaty

Godzina: 11:00 „Ekologiczny konik na patyku dla Świętego Marcina" - warsztat plastycznyprowadzenie: Agnieszka Gierach, Sala Wielka CK Zamek, czas trwania: 60 min.

Godzina: 12:00-18:00 Pan Kataryniarz (Kamil Tomasz Hes), przestrzenie ul. Święty Marcin

Godzina: 13:00-17:00 Kapela Kukaj Kukawko — potańcówka na Świętym Marcinie z wodzirejem i folkowymi rytmami w tle, ul. Gwarna

Godzina: 13:00-17:00 „iHaHa! hobby horse" ‒ pokazy ujeżdżeniowe Hobby Horse, mini parkur ze stajnią i hobby horse'ami, gry i zabawy, ul. Święty Marcin

Godzina: 13.30 „Osprzęt legionisty dla Świętego Marcina" - warsztat plastycznyprowadzenie: Iza Kolka, Sala Wielka CK Zamek, czas trwania: 60 min.

Godzina: 14:00-17:00 Koncert zespołu „Julia i ja" ‒ mała Italia na Świętym Marcinie (w trzech setach po 30 minut), ul. Gwarna

Godzina: 14:00-17:00 Koncert zespołu Swingin Affair — swingujący Święty Marcin (w trzech setach po 30 min), ul. Gwarna

Godzina: 14:00-17:00 KS TBR Breaking — pokazy tańca hip-hop i breakdance, ul. Święty Marcin

Godzina: 14:00-17:00 PTH Koziałki — Hokej — hokej na rolkach, ul. Kantaka

Godzina: 14:00-17:00 KS Warta — pokazy piłkarskie, ul. Kantaka

Godzina: 14:00-18:00 Teatr Z Głową w Chmurach — działania animacyjne sztuki ulicy oraz pedagogika cyrkowa, róg ul. Ratajczaka i Święty Marcin, Firma Bussola Katarzyna Rodak

Godzina: 15:00-18:00 Występ muzyczny zespołu Siły Specjalne (w trzech setach po 30 minut)ul. Garncarska przy lokalu 57 Święty Marcin, Fundacja Nordoff Robbins Polska

Godzina: 15.30 „Kropkowe mandale, czyli jesienne wyciszenie" - warsztat tworzenia ozdóbprowadzenie: Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR i Edyta Czarnecka, Sala Wielka CK Zamek, czas trwania: 60 min.

Godzina: 17:00 „Puszysty jeżyk, który nie kłuje" - warsztat rękodzielniczy, prowadzenie: Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR i Edyta Czarnecka, Sala Wielka CK Zamek, czas trwania: 60 min.

Dzień Kina Polskiego — Sala Kinowa (Sala 1), CK Zamek

Godzina: 11.30 „Kicia Kocia w przedszkolu", Marta Stróżycka, Polska 2024, 42' | wiek: 3+Godzina: 12.30 „Basia. Jestem w sam raz", reż. Marcin Wasilewski, Polska 2024, 45' | wiek: 4+Godzina: 13.30 „Smok Diplodok", reż. Wojciech Wawszczyk, Polska 2024, 93' | wiek: 6+Godzina: 15.15 „Prawdziwy ból", reż. Jesse Eisenberg, USA, Polska 2024, 90'Godzina: 17:00 „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa", reż. Eliza Kubarska, Polska 2024, 70'Godzina: 18.45 „Minghun" (przedpremiera), reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2024, 94'Godzina: 20.30 „Dziewczyna z igłą" (przedpremiera), reż. Magnus von Horn, Dania Polska, Szwecja 2024, 115'bilety: 15 zł, przedpremiery: 22 zł (n), 19 zł (u)

Strefa NGO (Organizacje pozarządowe)

Godzina: 10:00-14:00Fundacja Aitwar, Rowerowy Poznań, Hospicjum Pallium

Godzina: 10:00-18:00Zupa na Głównym

Godzina: 10:00-21:00Pogotowie Społeczne

Godzina: 14:00-18:00Po-dzielnia - Freeshop, Fundacja Dom Autysty, Zielona Grupa

Godzina: 18:00-21:00Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska — Ukraina", Fundacja Centrum Badań Migracyjnych — Migrant Info Point, Logos, Fundacja im. Julii Woykowskiej

Wydarzenia Partnerów z ul. Święty Marcin

Godzina: 11:00-16:00 Wystawa „Stary dobry Święty Marcin"Podwórko Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. św. Marcin 69

Godzina: 12:00-18:00 Wystawa „Senność"Galeria Jak, ul. św. Marcin 37 (w podwórku, za bramą)

Godzina: 10:00-21:00 Wystawa "Poznańskie kejtry", Atelier WIMAR Stowarzyszenie Łazęga Poznańska, ul. św. Marcin 75 (w podwórku, za bramą)

Godzina: 10:00-19:00 Zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma(ostatnie wejście o godz. 18:00)

Koalicja Święty Marcin

Godzina: 10:00-22:00 Scena Koalicji św. Marcin pod AlfamiGodzina: 10:00-22:00 Gra miejska — Odkryj św. MarcinGodzina: 10:00-22:00 Strefa Koalicji św. Marcin — namioty z rękodziełem, wyrobami gastronomicznymi, produktami regionalnymiGodzina: 10:00-20:00 Gęsina na imieninach: Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy:Gęsia Scena Kulinarna — pokazy i degustacjeGęsi Kocioł — degustacjeGęsia PatelniaGęsia Zagroda — animacje dla dzieciGęsia Wszechnica — porady dietetykaGodzina: 10:00-22:00 Serce Poznania — selfie point dla uczestników (-czek) - przy restauracji GronoGodzina: 15:00-16:00 Historia ulicy św. MarcinGodzina: 15:00-22:00 Instalacja świetlna w porozumieniu z Bankiem Pekao SA oraz UAP

