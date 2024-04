Zaginięcie Iwony Wieczorek. Uwaga na oszustwa internetowe

Internetowi oszuści nie mają żadnych skrupułów, dlatego tym razem postanowili nabrać Polaków na fałszywe informacje dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek. Media społecznościowe zalały posty, zgodnie z którymi nastolatka została zabita, a jej ciało odnaleziono, ale to wszystko nieprawda. CyberRescue udowadnia, że linki poświęcone tajemniczemu zniknięciu nastolatki z Trójmiasta to tylko kolejny fortel, by wyłudzić pieniądze od internautów.

Po kliknięciu odnośnika jesteśmy kierowani na stronę podszywającą się pod Radio RMF. Znajoma szata graficzna skutecznie przekonuje nas, że trafiliśmy na właściwą witrynę. Możemy przeczytać dalszy ciąg artykułu, a nawet obejrzeć nagranie z “miejsca zbrodni”. Żeby uzyskać dostęp do tej "treści", musimy jedynie potwierdzić nasz wiek, co wiąże się z wpisaniem naszego loginu i hasła do profilu na Facebooku. Udostępniając te dane, narażamy się jednak nie na szok wywołany wstrząsającymi wydarzeniami, a na kradzież tożsamości i utratę kontroli nad kontem. Nasz profil może zostać przejęty, a oszuści wykorzystają go do rozsyłania spamu, publikowania niechcianych treści czy nawet wyłudzania pieniędzy od znajomych - czytamy w komunikacie CyberRescue.

Fałszywe posty o Iwonie Wieczorek. Jak nie dać się oszukać?

Zajmujący się cyberprzestępczością start-up ostrzega internautów, by nie dali się nabrać na zalew kłamliwych informacji o Iwonie Wieczorek. Najlepiej w ogóle nie klikać w podejrzanie wyglądające linki i zachować po prostu czujność. CyberRescue dodaje, by w podobnych przypadkach:

nigdy nie podawać danych logowania;

sprawdzać adres URL strony internetowej, by upewnić się, że chodzi o prawdziwy portalem;

zgłaszać fałszywe posty administratorom serwisu.

Jeśli mimo to oszustom udało się nas zwieść, należy bezzwłocznie zmienić hasło logowania do konta na Facebooku, wylogować się z pozostałych urządzeń i włączyć weryfikację dwuetapową.

- Dzięki szybkiej reakcji możemy ochronić nie tylko siebie, ale i innych użytkowników. Każdy przejęty przez cyberprzestępców profil jest zagrożeniem – mówi Karolina Kowalska z CyberRescue.