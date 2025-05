Cyfrowy bliźniak mola i mariny w Sopocie. Tak wygląda ochrona zabytków w XXI wieku

Przenieśliśmy historyczny obiekt, jakim jest molo, do świata wirtualnego i stworzyliśmy cyfrowego bliźniaka tego obiektu.Ten projekt to inwestycja w przyszłość. Zebraliśmy wszystkie „papierowe” dane dotyczące mola oraz mariny i przenieśliśmy je do środowiska cyfrowego, po to, aby jeszcze lepiej opiekować się naszym stuletnim zabytkiem, łatwiej nim zarządzać i utrzymywać w jak najlepszym stanie. Jesteśmy pierwszym samorządem, który tego dokonał