Czekają nas trzy wyjątkowe niedziele w grudniu. Będzie tak, jak dawniej!

Grudzień 2025 roku przyniesie wyjątkową zmianę dla kupujących.

Sklepy będą otwarte w trzy niedziele poprzedzające Wigilię, co ułatwi przedświąteczne zakupy.

Jakie są dokładne daty tych niedziel handlowych i co to oznacza dla pracowników handlu?

Kiedy są niedziele handlowe w grudniu?

W Polsce od kilku lat obowiązuje podział na niedziele handlowe i niehandlowe, co oznacza, że tylko w wybrane dni sklepy mogą być otwarte. Na szczęście w grudniu tego roku kalendarz sprzyja kupującym i będą aż trzy niedziele handlowe, dzięki czemu łatwiej będzie zaplanować przedświąteczne zakupy bez pośpiechu. Co ciekawe, w 2024 roku mieliśmy tylko dwie niedziele handlowe w grudniu, wypadające bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia.

Niedziele handlowe w grudniu 2025

Trzy niedziele handlowe w grudniu 2025 roku to efekt nowelizacji przepisów dotyczących ograniczeń handlu w niedziele i święta oraz powiązanych regulacji o dniach wolnych od pracy. W tym roku mamy wolną Wigilię, więc branża handlowa właśnie za ten dzień zyskała kolejną niedzielę handlową. W 2025 roku czekają nas niedziele handlowe 7,14 i 21 grudnia.

Trzy niedziele handlowe w grudniu. Co na to pracownicy handlu?

Trzy niedziele handlowe w grudniu to dla kupujących wygodna wiadomość, lecz dla pracowników handlu już niekoniecznie. Okazuje się jednak, że nowe zasady uwzględniają ich prawa - obowiązują zasady dotyczące dni wolnych i rekompensat o czym w ostatnim czasie w mediach przypomniała Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ważna informacja dla pracowników handlu. Pracodawca nie może wam kazać pracować więcej niż w dwie niedziele w grudniu. Pamiętajcie też, że za wolną niedzielę powinniście dostać dzień wolny od pracy - przypominała ministra w social mediach.