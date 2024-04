Część Starego Miasta w Gdańsku jest nadal zamknięta. Czy turyści przyjadą „ na remont”?

Na odcinku od Zielonej Bramy do Bramy Św. Ducha, na dolnym tarasie nabrzeża trwają roboty nawierzchniowe, montowane jest wyposażenie, a także remontowane są okładziny kamienne. Do tego renowację przechodzą balustrady. Trwa tutaj także budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż lamp oświetleniowych. Nawierzchnia układana jest też na górnym tarasie. Na odcinku od Bramy Straganiarskiej do punktu pomiędzy Bramą Świętojańską a zabytkowym Żurawiem zamontowano dotąd prefabrykanty z okładziną kamienną, a częściowo wykonano też betonowanie. Obecnie trwają prace związane z układaniem betonu podkładowego i deskowanie od strony rzeki. Poza tym prowadzone są tu roboty żelbetowe, a także montaż okładziny drewnianej. Na odcinku od ul. Św. Ducha do punktu pomiędzy Bramą Świętojańską a Żurawiem wykonano natomiast prace odkrywkowe w obrębie Żurawia. Aktualnie trwa tu pogrążanie ścianki szczelnej i wykonano już częściowe betonowanie.

W toku jest wykonanie ściągów, kleszcza oraz otworów w ściance szczelnej pod wodą

- informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Zakończenie prac na Starym Mieście – kiedy?

Jak informuje Miasto Gdańsk, do końca czerwca 2024 roku powinny zakończyć się prace na odcinku od Zielonej Bramy do ul. Św. Ducha.

Obecnie zauważyć tam można dużą obsadę pracowników, pracuje kilka ekip. Robimy wszystko, by dużą część tego Pobrzeża otworzyć przed końcem czerwca, by w tej najważniejszej części sezonu wakacyjnego Pobrzeże było dostępne

- podkreśla Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. Koszt prac wynieść ma ponad 55 mln złotych. Wszystkie prace remontowe potrwają do połowy 2025 roku, ich realizacja częściowo uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

