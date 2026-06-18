Czołowe zderzenie na ścieżce rowerowej. 16-latka uderzyła w seniorkę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-18 19:20

Poważnie wyglądający wypadek na drodze dla rowerów w Wejherowie. Nastoletnia użytkowniczka hulajnogi elektrycznej zderzyła się z 73-letnią rowerzystką. Po upadku starsza kobieta trafiła do szpitala. Lekarze na szczęście nie stwierdzili u niej groźnych obrażeń.

Radiowóz policyjny obok hulajnogi elektrycznej oraz roweru z koszykiem, zaparkowanych na poboczu obok ścieżki rowerowej. Zdjęcie ilustruje zdarzenie drogowe w Wejherowie, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Zderzenie hulajnogi i roweru w Wejherowie. 73-latka zabrana przez pogotowie

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce we wtorkowe popołudnie, 16 czerwca, około godziny 16.30 na ulicy Kochanowskiego w Wejherowie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kolizji jednośladów na ścieżce rowerowej. 16-latka jechała na elektrycznej hulajnodze, nadjeżdżając od strony ulicy Kochanowskiego, i postanowiła skręcić w lewo, kierując się w stronę ulicy I Brygady Pancernej. Właśnie wtedy, z naprzeciwka, w kierunku ulicy Obrońców Helu nadjeżdżała na rowerze 73-letnia kobieta. Z informacji przekazanych przez pomorskich funkcjonariuszy wynika, że obie panie prawdopodobnie zbyt późno się dostrzegły, co doprowadziło do zderzenia czołowego.

Sonda
Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne?

Seniorka trafiła na SOR po wypadku z hulajnogą. Służby sprawdzają okoliczności zdarzenia

Kierujące przewróciły się na ziemię. Ratownicy medyczni zdecydowali o transporcie starszej pani do szpitala. Badania na szczęście wykluczyły poważne urazy i seniorka mogła wrócić do domu. Zarówno nastolatka na hulajnodze, jak i poszkodowana rowerzystka były trzeźwe. Trwają czynności policyjne mające wyjaśnić, czy w trakcie zdarzenia doszło do naruszenia zasad ruchu drogowego przez którąkolwiek z pań.

Mundurowi przy tej okazji apelują o rozwagę, przypominając, że na ścieżce rowerowej też może być groźnie. Użytkownicy rowerów i hulajnóg muszą zachować czujność, zwłaszcza podczas manewrów skrętu czy na przecięciach dróg. Policjanci zachęcają też do korzystania z kasków ochronnych, podkreślając, że choć nie są one obowiązkowe dla młodzieży powyżej 16. roku życia i dorosłych, to w razie upadku stanowią nieocenione zabezpieczenie głowy przed poważnymi urazami.

Quiz. Czy poznajesz te historyczne miejsca w Trójmieście?
Pytanie 1 z 10
To tutaj zawarto pokój między Polską a Szwecją
Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA