Czołowe zderzenie na ścieżce rowerowej. 16-latka uderzyła w seniorkę

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Zderzenie hulajnogi i roweru w Wejherowie. 73-latka zabrana przez pogotowie
Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce we wtorkowe popołudnie, 16 czerwca, około godziny 16.30 na ulicy Kochanowskiego w Wejherowie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kolizji jednośladów na ścieżce rowerowej. 16-latka jechała na elektrycznej hulajnodze, nadjeżdżając od strony ulicy Kochanowskiego, i postanowiła skręcić w lewo, kierując się w stronę ulicy I Brygady Pancernej. Właśnie wtedy, z naprzeciwka, w kierunku ulicy Obrońców Helu nadjeżdżała na rowerze 73-letnia kobieta. Z informacji przekazanych przez pomorskich funkcjonariuszy wynika, że obie panie prawdopodobnie zbyt późno się dostrzegły, co doprowadziło do zderzenia czołowego.
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Kierujące przewróciły się na ziemię. Ratownicy medyczni zdecydowali o transporcie starszej pani do szpitala. Badania na szczęście wykluczyły poważne urazy i seniorka mogła wrócić do domu. Zarówno nastolatka na hulajnodze, jak i poszkodowana rowerzystka były trzeźwe. Trwają czynności policyjne mające wyjaśnić, czy w trakcie zdarzenia doszło do naruszenia zasad ruchu drogowego przez którąkolwiek z pań.
Mundurowi przy tej okazji apelują o rozwagę, przypominając, że na ścieżce rowerowej też może być groźnie. Użytkownicy rowerów i hulajnóg muszą zachować czujność, zwłaszcza podczas manewrów skrętu czy na przecięciach dróg. Policjanci zachęcają też do korzystania z kasków ochronnych, podkreślając, że choć nie są one obowiązkowe dla młodzieży powyżej 16. roku życia i dorosłych, to w razie upadku stanowią nieocenione zabezpieczenie głowy przed poważnymi urazami.