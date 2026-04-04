Wielka Sobota a post. Czy naprawdę trzeba się powstrzymywać od jedzenia mięsa?

Wielka Sobota to jeden z najbardziej symbolicznych dni w kalendarzu liturgicznym. Choć nie towarzyszą jej tak wyraźne nakazy jak Środzie Popielcowej czy Wielkiemu Piątkowi, wokół kwestii postu wciąż narosło wiele pytań i wątpliwości. Czy tego dnia obowiązuje ścisła wstrzemięźliwość?

Post w Wielką Sobotę - obowiązek czy tradycja?

Z punktu widzenia przepisów kościelnych sprawa jest jasna i przedstawia się następująco: ścisły post obowiązuje wiernych jedynie dwa razy w roku, a dokładnie w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Oznacza to ograniczenie liczby posiłków oraz rezygnację z mięsa. Wielka Sobota nie znajduje się na tej liście, dlatego nie ma formalnego obowiązku zachowywania postu.

Nie oznacza to jednak, że temat znika całkowicie. Kościół zachęca wiernych do przeżywania tego dnia w duchu wyciszenia i przygotowania do Zmartwychwstania. Właśnie stąd bierze się tzw. post paschalny - dobrowolna praktyka, którą wielu Polaków nadal kultywuje.

Kościół zachęca, aby w Wielką Sobotę zachować tzw. post paschalny. Sam go przestrzegam - wyjaśnił w mediach społecznościowych ksiądz Sebastian Picur.

Kogo obowiązuje post? Te osoby mogą jeść, co chcą

Warto przypomnieć, że przepisy dotyczące postu i wstrzemięźliwości mają określone ramy wiekowe. Powstrzymywanie się od mięsa dotyczy osób od 14. roku życia, natomiast post ścisły obejmuje wiernych między 18. a 60. rokiem życia. Istnieją też wyjątki - nie muszą pościć osoby chore, kobiety w ciąży czy ci, którzy nie mają wpływu na sposób żywienia.

Czy można spróbować święconki przed Wielkanocą?

Wiele osób zastanawia się, czy skosztowanie kiełbasy lub jajka z koszyczka jeszcze w sobotę jest czymś niewłaściwym. Okazuje się jednak, że nie jest to grzech. Tak jak wspominaliśmy, Wielka Sobota nie wiąże się z obowiązkową wstrzemięźliwością od mięsa, dlatego decyzja należy do sumienia wiernego.

Jeśli ktoś zje kiełbaskę ze święconki, nie popełnia grzechu - wyjaśnił w mediach społecznościowych ksiądz Sebastian Picur.

