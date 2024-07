Dlaczego wyją syreny w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? 01.08.2024

Uwaga!. W czwartek, 1 sierpnia br., o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe celem upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To ważne wydarzenie historyczne przypomina nam o heroizmie i determinacji uczestników powstania.

- podaje gov.pl

Dlaczego 1 sierpnia wyją syreny w Trójmieście?

1 sierpnia to ważna data dla warszawiaków i wszystkich Polaków. To właśnie 1.08.2023 przypada 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Żeby upamiętnić to wydarzenie w Warszawie, na Mazowszu i w innych regionach Polski o godzinie 17.00 wyją syreny. W tym czasie mieszkańcy zatrzymują się na ulicach i przerywają swoje obowiązki, by minutą ciszy uczcić poległych powstańców. Jeśli to możliwe, na ulicach zatrzymują się także samochody, autobusy miejskie czy tramwaje.