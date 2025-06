i Autor: shutterstock(2)

Wstrząsające!

Dramat na zawodach motocrossowych w Gdańsku! Quad wjechał w publiczność, są ranni

Podczas zawodów motocrossowych w Gdańsku doszło do groźnego wypadku. Kierujący quadem nagle stracił panownaie nad maszyną, wypadł z trasy i wjechał prosto w kibiców! Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Co dokładnie stało się na torze przy ul. Starogardzkiej?