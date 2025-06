Świetne wieści dla kierowców z Gdyni! Chodzi o parkowanie. Na to długo czekali

Najgorsze miasto do życia na Pomorzu według AI

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest nie tylko w technologii czy medycynie, ale także do analizowania jakości życia w miastach. Algorytmy bez emocji, ale z ogromnym dostępem do danych, potrafią zestawić dziesiątki czynników – od zarobków, przez dostęp do lekarzy, po poziom przestępczości i zanieczyszczenie powietrza. I właśnie na podstawie takich danych powstał ranking miast województwa pomorskiego.

AI prześwietliła wszystkie większe miejscowości regionu i przygotowała zaskakującą klasyfikację. Jedno miasto wypadło wyjątkowo słabo i znalazło się na samym końcu listy, jako najmniej atrakcyjne do życia na całym Pomorzu. To miejsce, które kiedyś miało ambicje, by konkurować z Trójmiastem, lecz dziś zmaga się z odpływem młodych, brakiem inwestorów i narastającym marazmem. Sztuczna inteligencja nie miała wątpliwości - chodzi o Słupsk.

AI nie ma litości. To pomorskie miasto uznano za najmniej atrakcyjne do życia

Mimo że leży niedaleko Bałtyku, ma dobre połączenia z Trójmiastem i piękną historię, mieszkańcy coraz częściej narzekają na brak perspektyw. Słupsk, bo o nim mowa, zajął ostatnie miejsce w regionalnym rankingu jakości życia przygotowanym na podstawie danych i prognoz przetworzonych przez algorytmy sztucznej inteligencji. AI przeanalizowała wiele zmiennych – od zarobków, przez bezrobocie, po jakość powietrza. I choć niektóre wskaźniki nie są tragiczne, to zestawione razem rysują nieciekawy obraz:

Płace w Słupsku są znacznie niższe niż średnia wojewódzka – pracownicy zarabiają tu nawet 1 000 zł brutto mniej niż w Gdyni czy Gdańsku.

Bezrobocie, choć spada, wciąż jest jednym z najwyższych na Pomorzu.

Opieka zdrowotna? Kolejki do specjalistów potrafią sięgać wielu miesięcy.

Zanieczyszczenie powietrza – w sezonie grzewczym powietrze bywa gorsze niż w Krakowie.

Co warto zobaczyć w Słupsku? Nie tylko minusy!

Choć sztuczna inteligencja surowo oceniła Słupsk pod względem jakości życia, to trzeba przyznać jedno: miasto ma duszę i sporo do zaoferowania turystom oraz mieszkańcom, którzy potrafią spojrzeć na nie nieco łagodniej. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych lokalizacji:

Zamek Książąt Pomorskich

Stare Miasto i Baszta Czarownic

Kościół Mariacki

Park Kultury i Wypoczynku

Szlak Słupskich Niedźwiadków Szczęścia.