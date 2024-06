Szokujące wieści znad morza

Dramat plażowiczów rozpoczęty. Sanepid zamyka kolejne kąpieliska nad Bałtykiem

Choć wakacje 2024 dopiero co się rozpoczęły, to już na drodze turystów pojawiają się przeszkody. Okazuje się, że na popularnych plażach nad Bałtykiem wykryto zakwit sinic, co oznacza zakaz kąpieli. Nadchodzące upały z pewnością sprawiły, że wielu urlopowiczów zapanowało sobie relaks nad wodą. Jeśli również należysz do tego grona, dowiedz się, które konkretnie kąpieliska nad Bałtykiem są nieczynne.