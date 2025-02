Dramat podróżnych. Loty z Gdańska i trzech innych lotnisk zawieszone

Zabójstwo w Gdańsku. Znajomi pana Józefa nie mogą w to uwierzyć. "Wspaniały, pogodny człowiek"

Polacy uwielbiali latać do Billund. Główną atrakcją jest tam Legoland

Billund to bardzo popularny kierunek. Legoland, który jest główną atrakcją tej duńskiej miejscowości, to doskonała rozrywka dla najmłodszych, ale również dla dorosłych.

Niestety Ryanair zdecydował o wstrzymaniu lotów w tym kierunku z czterech polskich lotnisk - z Poznania, Wrocławia, Krakowa i właśnie Gdańska.

Lot z Gdańska do Billund. Ostatni moment, żeby polecieć do Legolandu

Podróżni korzystający z lotniska w Gdańsku mają ostatnią szansę, by polecieć do Billund. Loty do duńskiej miejscowości, która słynie z Legolandu, kursują w środy, piątki i niedziele. Ostatni lot planowany jest na 28 marca 2025 roku.

Ryanair zawiesza loty do Billund. Wyjawiono powód

Ryanair zdecydował się na wstrzymanie lotów z powodu nowej opłaty lotniczej, którą Dania wprowadziła z początkiem stycznia 2025 roku. Opłata naraża Ryanaira na koszty i dlatego podjęto taką decyzję.