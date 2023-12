13-latka trafiła do szpitala

Dramatyczny wypadek! Potrąciła dziewczynkę na pasach. "Zaczęła biec do przodu"

Do groźnego wypadku doszło w Nowym Stawie (województwo pomorskie). Kiedy babcia 13-latki zobaczyła, że samochód nie hamuje, wycofała się z przejścia dla pieszych. Niestety, dziewczynka pobiegła do przodu i została potrącona. Poszkodowana trafiła do szpitala.