Drony spadają z nieba, nawigacja szaleje! Czy to Rosja zakłóca GPS? Odpowiedź może zaskoczyć

Problemy z GPS w Trójmieście. Drony spadają, mapy się gubią

Mieszkańcy Trójmiasta podnieśli alarm w mediach społecznościowych, że tracą kontrole nad dronami. Niektóre urządzenia również niespodziewanie spadają, a mapy pokazują absurdalne sytuacje. Sprawę opisuje portal trojmiasto.pl.

- Wisiałem nad ziemią może 10 m i robiłem zdjęcie grupowe. W ciągu kilku sekund dron stracił kontakt z GPS i odleciał. Nie miałem nad nim żadnej kontroli. Kontroler pokazywał mi, że urządzenie znajduje się w okolicy Bałtijska w Rosji. Gdyby nie drzewa, to nie wiem, gdzie by poleciał, a tak – spadł na ziemię – opisuje swój problem pan Michał. Zdarzenie miało miejsce w Gdyni.

Z kolei Pan Nikodem swoim dronem „wypuścił się” nad Bornholm. - Tak jak zawsze, uruchomiłem drona, aparaturę i czekam, aż złapie satelity, żeby móc wystartować. Tak też zrobiłem. Krótko po starcie liczba satelit spadła nagle z 20 do 5, a potem przez długi czas było ZERO. Dron zaczął żyć swoim życiem i latać, gdzie mu się podoba. To był wyczyn i stres, żeby wrócić z powrotem, bo RTH zupełnie zmieniło miejsce – relacjonuje zdarzenie. Co więcej, kontroler wskazywał, że zamiast na Bornholmie, dron znajduje się w okolicy… Królewca.

Takich „wybryków” było więcej. Jeden z internautów zauważył, że mapa dostępnych samochodów w aplikacji Trafficar wskazuje, że część aut znajdowała się na... pełnym morzu, inne na terenie rosyjskiego obwodu królewieckiego.

Rosyjscy hakerzy a może... manewry NATO? Co jest winne problemom z GPS?

Czyżby kolejne zakłócenia GPS były sprawką Rosjan? Być może, ponieważ robią tak regularnie od kilku lat. Warto jednak mieć na uwadze, że do 20 czerwca na Bałtyku odbywają się duże manewry NATO Baltops 2025. W ćwiczeniach bierz udział 40 okrętów różnego typu, m.in. polska flota, kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców oraz tysiące żołnierzy. Popularny bloger technologiczny Kuba Klawitter zwraca uwagę, że być może to ćwiczenia wojsk NATO, a nie działania Rosjan wywołują problemy z GPS.

