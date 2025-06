Spis treści

Wyjeżdżasz na wakacje? Policja ostrzega o zabezpieczeniu domu

Choć wakacje to dla większości z nas moment odpoczynku, to niestety dla złodziei właśnie wtedy rozpoczyna się sezon żniw. Puste mieszkania i domy stają się bowiem łatwym celem, szczególnie jeśli właściciele zostawiają po sobie nieświadome sygnały. Policja w wielu miejscach w Polsce apeluje, by zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swojego dobytku. O czym w szczególności pamiętać?

Jeżeli to możliwe, pomyśl o zabezpieczeniu swojego dobytku systemem alarmowym.

W drzwiach zamontuj zabezpieczenia przeciwwyważeniowe.

Zamontuj oświetlenie przed drzwiami.

Rozważ montaż rolet antywłamaniowych.

Nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych.

Przed wyjazdem zamknij wszystkie okna i drzwi.

Przed wyjazdem zapal światło w kilku pomieszczeniach, by stworzyć pozory, że ktoś jest w domu.

Wakacje pod znakiem włamań? Uważaj na te symbole na drzwiach!

Co ważne, zanim spakujesz walizki i zabezpieczysz swój dom przed wyjazdem, przy okazji rozejrzyj się także uważnie po swojej posesji. Choć brzmi to jak scenariusz z filmu, to w wielu miejscowościach w Polsce zauważono tajemnicze znaki na drzwiach, skrzynkach, ogrodzeniach czy nawet na chodnikach. Dla przechodniów są wręcz niewidoczne, ale dla włamywaczy stanowią jasny kod, np. "nikogo nie ma", "dobry cel", "dom pod obserwacją" czy "należy do osoby starszej".

Znaki, które powinni zaniepokoić:

Złodzieje pozostawiają po sobie pewne znaki, które mają konkretne wyjaśnienie. Zgodnie z informacjami podanymi na portalu kobieta.gazeta.pl wyróżniamy takie znaki jak m.in.:

Kawałek domku bądź odwrócona litera Y - należy uważać, w mieszkaniu jest alarm.

Pięć kamyczków - w środku znajdują się drogocenne przedmioty.

Otwarta książka - mieszkanie samotnej kobiety.

Dwa prostokąty, które na siebie nachodzą - strachliwy mieszkaniec, można wejść, nawet gdy jest w środku.

Przekreślony okrąg - nie warto wchodzić.

Zygzak - w mieszkaniu jest pies.

