Duchowni grzmią w temacie Halloween. Wystosowano apel do wiernych!

Spis treści

Czy obchodzenie Halloween to grzech?

Halloween obchodzone jest 31 października, czyli dzień przed 1 listopada. W szczególności dla młodych pokoleń to możliwość zorganizowania imprezy tematycznej ze znajomymi i przebrania się za wiedźmy, mumie, wampiry czy nawet kościotrupy. Wiele osób zastanawia się więc czy takie zachowanie uznawane będzie za grzech. W tym temacie jakiś czas temu wypowiedział się katecheta Damian Wyżkiewicz.

Prawda jest bardzo prosta: tylko magia, rytuały magiczne są zabronione przez Kościół i są grzechem. W żaden sposób Halloween jako zabawa, jako przebieranie się czy rzeźbienie w dyni nie jest niczym złym. Nawet jeśli nawiązuje do śmierci, nie ma nic wspólnego z magicznymi mocami. A jeśli ktoś próbuje nadać te moce zwyczajom halloweenowym, no to ma problem - mówił katecheta w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Większość księży ma jednak odmienne zdanie i przestrzega wiernych przed obchodzeniem Halloween. Na przestrzeni ostatnich lat mówią o tym otwarcie i nie gryzą się w język.

Duchowni ostro o Halloween. Nie owijają w bawełnę

Wielu księży podkreśla, że obchodzone 31 października Halloween to święto pogańskie, które powinno być wręcz wymazane z umysłów osób wierzących. Jakiś czas temu w tym temacie wypowiedział się m.in. ksiądz Rafał Główczyński w rozmowie z portalem o2.pl. Duchowny nie przebierał w słowach i od razu przeszedł do konkretów - według niego Halloween to czas ważny dla wyznawców satanizmu.

Uważam, że katolik nie powinien brać udziału w takich wydarzeniach. Ten czas jest ważny dla wyznawców satanizmu i powinniśmy mieć to na uwadze. Dla osób wierzących oczywiście nie może to być obojętne [...] Dobrze by było, gdyby ludzie nie brali udziału w imprezach związanych z kultem śmierci. - mówił ks. Rafał Główczyński, o2.pl.

Bardzo podobne zdanie w tym temacie ma ksiądz znany z platformy TikTok - Sebastian Picur, który również odradzał uczestniczenie w imprezach Halloweenowych. Jak wy podchodzicie do sprawy? Dajcie znać na naszych social mediach!