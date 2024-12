Ile kosztuje msza? Ona jest bezcenna. Nigdy nie jestem w stanie za nią zapłacić. To nie jest tak, że krew Pana Jezusa coś kosztuje. Pan dał siebie za darmo i gdybym miał za to zapłacić, to nigdy bym się nie wypłacił. W Polsce jest system "co łaska", który nie do końca mi się podoba - mówił ksiądz Daniel Wachowiak, cytuje portal o2.pl.