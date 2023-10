To nie jest żart. Motorem napędowym TTcup.com Polonia Kielce są dwaj 16-letni młodzieńcy - Marcel Błaszczyk i Dawid Jadam. To właśnie oni, w ostatnią sobotę (7 października), swoją dobrą grą przy tenisowym stole dali upragnione zwycięstwo swojej drużynie. Drużyna TTcup.com Polonia Kielce wygrała z KSTS MOSiR Krosno w stosunku 8:2.

16-latkowie z ogromnym talentem

Mimo, że mają dopiero po 16 lat, to nie są to młodzi chłopcy do bicia. Marcel w tym sezonie indywidualnie tylko raz poznał smak porażki. Teraz na swój normalny poziom wskoczył Dawid i od razu są tego efekty. Ekipa z Kielc pokonała rywali z Krosna wysoko. Dwaj 16-latkowie to tenisowe talenty. Marcel pochodzi z Rawy Mazowieckiej, a Dawid z Jarosławia. Młodzieńcy na turniejach indywidualnych toczą zacięte pojedynki od ponad 10 lat. Bo tyle już lat trenują tenis stołowy. Ich pojedynki zazwyczaj rozstrzygane są w tie-breaku. Marcel i Dawid to multimedaliści Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Wspólnie zdobywają złote medale w deblu.

Po za stołem tenisowym to przyjaciele. Obecnie swoje tenisowy talent szlifują w OSSM Gdańsk. Z kronikarskiego obowiązku przypominamy, że Marcel wygrał ostatnie Grand Prix Polski Juniorów. Do wielu medali z Mistrzostw Polski, latem dorzucił też brązowy medal z Mistrzostw Europy w deblu i w mikście.

i Autor: materiały prasowe Dwaj kompletni 16-latkowie trenujący w Gdańsku dali pierwsze zwycięstwo ekipie z Kielc