Ogromny sukces 16-latka z Gdańska. Zadebiutował w elicie

O tym, by zagrać w Superlidze marzą wszystkie dzieciaki, gdy zaczną odbijać białą piłeczkę. To jest ich pierwszy cel. Rafał Formela dotarł do tego celu w ostatni piątek - 1 września 2023 roku. Polska Superliga, która właśnie rozpoczęła swoje rozgrywki, to jedna z najmocniejszych lig tenisowych w Europie. W 12 drużynach, które chcą zdobyć mistrzostwo Polski roi się od wielu zagranicznych gwiazd. Białą piłeczkę w polskiej lidze odbijają medaliści mistrzostw Europy i świata. Większe gwiazdy światowego formatu w Polsce można tylko zobaczyć na stadionach żużlowych.

16-latek z Gdańska w Superlidze

Rafał Formela zadebiutował w barwach Olimpii Grudziądz w meczu otwarcia nowego sezonu. Po drugiej stronie tenisowego stołu stał Grek Georgios Stamatouros z drużyny Balta KS AZS AWFiS Gdańsk.

W dwóch pierwszych setach młody polski zawodnik był stremowany. Przegrał je wyraźnie. Nie potrafił rozwinąć skrzydeł. W trzecim zaczął grać koncertowo na swoim normalnym poziomie. Jego koncert rozpoczął się jednak dopiero, gdy wyraźnie przegrywał w secie - 1:5. Seta gra się do 11 zdobytych punktów. Już w swoim debiucie, Rafał na własnej skórze przekonał się, co znaczy sportowe powiedzenie - niewykorzystane sytuacje się mszczą.

W końcówce seta na jego stronie stołu pojawiła się łatwa wysoka piłeczka. Nic tylko mocno uderzyć i zdobyć punkt. Niestety, piłeczka uderzona przez jego rakietką wylądowała w siatce. Mimo to, że przegrywał w tym secie 8:10, doprowadził do remisu. Przegrał go jednak na przewagi w stosunku 10:12 i cały mecz w stosunku 0:3. Szkoda tego ostatniego seta. Po meczy młody zawodnik był zły.

Z dziennikarskiego obowiązku informujemy, że w pierwszym meczu w tegorocznych rozgrywkach Superligi, drużyna z Grudziądza przegrała z drużyną z Gdańska w stosunku 1:3.

Rafał z Gdańska w elicie tenisa stołowego. Kim jest?

Rafał mieszka na Zaspie w Gdańsku. Lubi patrzeć na morze. Od swojego domu do plaży ma niespełna 2 kilometry. Młody gdańszczanin od kilku lat, każdego dnia wstaje kilka minut po godzinie szóstej rano. Każdego dnia, przed szkołą, na sali treningowej Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku spędza 2 godziny. Po treningu idzie do szkoły. Po szkole znów idzie na salę treningową, by odbijać białą piłeczkę pod czujnym okiem trenera Piotra Szafranka (51 l.)

Każda normalna osoba wiedząc o tym, jak wygląda "normalne" życie Rafała i jego wielu młodych kolegów i koleżanek z ośrodka musi myśleć, że oni strasznie się męczą i będzie im współczuć. Zupełnie niepotrzebnie. Tenis stołowy to Rafała pasja. 16-latek w tym roku nie miał wakacji. Co prawda nie uczył się, ale przez całe lato przebywał w Chińskim Narodowym Centrum Tenisa Stołowego Hebei Zhengding.

Tam białą piłeczkę odbijał każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, dwa razy dziennie po 3 godziny. W środę i w niedzielę miał "tylko" jeden trzygodzinny trening. W Chinach dosłownie produkuje się mistrzów białej piłeczki. W tenisowych fabrykach wiedzą, że ważne są wszystkie drobiazgi, by maszyna (tenisista) dobrze pracowała. Nie tylko trening na sali. Każdy zawodnik ma specjalną, dostosowaną do siebie dietę. Lekarz sportowy monitoruje wyniki. Fizjolog to norma, no i oczywiście trener mentalny. Chińczycy przy produkcji maszyn do grania w tenisa pilnują też snu swoich podopiecznych. W Polsce mamy doskonałych trenerów.