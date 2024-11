i Autor: Daniel Reche, J carter Waldemar / CC0 / pexels.com Dwie ogromne wygrane Eurojackpot w Polsce. Oni będą mieli udane święta!

To prawdziwa fortuna!

Eurojackpot to gra liczbowa, która cieszy się ogromną popularnością w całej Europie. Nic dziwnego, gdyż wygrane są często tak wysokie, że często nie mieszczą się w ludzkiej wyobraźni. Chociaż w ostatnim losowaniu we wtorek, 19 listopada, nie została rozbita rekordowa, ponad półmiliardowa kumulacja, wielu graczy ma wielkie powody do radości. Wśród nich jest również dwóch Polaków, których konta bankowe wkrótce powiększą się o sześciocyfrowe kwoty. Gdzie padły wygrane?