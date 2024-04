Sprawą natychmiast zajęli się nowodworscy policjanci, którzy m.in. zabezpieczyli i przeanalizowali monitoring, rozmawiali też z osobami, które mogły mieć informacje na temat sprawcy. Funkcjonariusze sprawdzili wszystkie zdobyte informacje i dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu już po kilku godzinach znali tożsamość sprawcy. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec Nowego Dworu Gdańskiego. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Za kradzież rozbójniczą grozi mu teraz kara nawet 10 lat więzienia - czytamy w komunikacie policji w Nowym Dworze Gdańskim.