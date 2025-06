Mecz Polska - Rumunia w Gdańsku

Rzecznik reprezentacji, Maciej Mastalerek, poinformował o sprzedaży 9 tysięcy biletów, co zapowiada nowy rekord frekwencji na meczu Polek. Trenerka Nina Patalon podkreśla, że drużyna czuje się w Gdańsku wyjątkowo dobrze, co może przełożyć się na ich grę.

Polki, które już zapewniły sobie awans do dywizji A, zdominowały swoją grupę, pokonując Bośnię i Hercegowinę, Irlandię Północną oraz Rumunię. Mimo że wynik dzisiejszego meczu nie ma wpływu na pozycję w tabeli, jest to ważny sprawdzian przed zbliżającym się Euro 2025 w Szwajcarii. Zawodniczki będą walczyć o to, by pokazać się z jak najlepszej strony i przekonać trenerkę Patalon do powołania na ten prestiżowy turniej.

Po meczu z Rumunią, reprezentantki Polski czeka krótki odpoczynek, a następnie zgrupowanie w Arłamowie, które rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do końca miesiąca. Na Euro 2025, które odbędzie się w lipcu w Szwajcarii, Polki zmierzą się w grupie C z wymagającymi przeciwniczkami: Niemcami, Szwedkami i Dunkami. Awans do ćwierćfinału wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Jak dojechać na stadion w Gdańsku?

Planujesz dopingować Polki? Sprawdź, jak dojechać na mecz Polska - Rumunia w Gdańsku!

Wybierasz się na mecz kobiecej reprezentacji Polski w piłce nożnej przeciwko Rumunii? Zastanawiasz się, jak najsprawniej dotrzeć na Polsat Plus Arena Gdańsk? Przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczny przewodnik po opcjach dojazdu i parkowania.

Komunikacja miejska – wygodny dojazd na stadion:

Autobusy i tramwaje kursują zgodnie z normalnym harmonogramem. Najbliższy przystanek to "Polsat Plus Arena Gdańsk". Pamiętaj, że bilet na mecz nie obejmuje darmowych przejazdów komunikacją miejską ZTM Gdańsk.

Samochodem? Zobacz, gdzie zaparkować:

Jeśli planujesz przyjazd samochodem, skorzystaj z płatnych parkingów przy stadionie:

Parking P3: wjazd od ul. Pokoleń Lechii Gdańsk

Parking P4: wjazd od ul. Żaglowej

Parking P5: wjazd od ul. Marynarki Polskiej

Opłata za parkowanie, obowiązująca od godziny 14:00, wynosi 15 zł. Możesz zapłacić w parkomacie lub przez aplikację APCOA FLOW.

Wejście na stadion – którędy wejść?

Dostępne będą trzy wejścia:

Wejście nr 8: od strony ul. Żaglowej

Wejście nr 10: od strony ul. Marynarki Polskiej

Wejście nr 12: od strony ul. Uczniowskiej

Na bilecie znajdziesz numer kołowrotu, przez który powinieneś przejść, aby wejść na trybuny.

Powrót po meczu – jak wrócić do domu?

Po zakończeniu meczu autobusy i tramwaje będą kursować według standardowego rozkładu. Przystanki "Polsat Plus Arena Gdańsk" znajdują się tuż obok stadionu. Pamiętaj, że bilet na mecz nie uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją miejską.