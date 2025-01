Fachowiec przyjdzie i naprawi usterkę. Usługa bezpłatna tylko dla niektórych mieszkańców Gdańska

Wsparcie świadczone jest w ramach projektu pt. „Złota rączka dla seniora”. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku zadanie realizuje Gdańska Spółdzielnia Socjalna (GSS). Obecnie usługi wykonuje dwóch fachowców z GSS. Pomoc adresowana jest szczególnie do samotnych seniorek i seniorów, mniej sprawnych fizycznie np. ze względu na zły stan zdrowia czy niepełnosprawność, dysponujących skromnym budżetem. Osoba starsza może skorzystać z usługi dwa razy w roku.

Zamów usługę, ustal szczegóły

Zgłoszenia dotyczące napraw przyjmowane są w dni powszednie, w godzinach od 7.30 do 15.30, pod numerem tel. kom.: 881 703 096. Pracownik GSS umówi się z potrzebującą seniorką lub seniorem na zakres i wykonanie usługi w dogodnym terminie. „Złota rączka” wykonuje głównie naprawy: hydrauliczne, elektryczne i meblowe. W ramach usługi np.:

naprawi, wymieni lub uszczelni cieknący kran w łazience i w kuchni, wężyk od armatury, głowicę, perlator;

naprawi lub wymieni uszkodzoną spłuczkę;

zajmie się regulacją okna, drzwi oraz montażem deski sedesowej;

wymieni np. zepsuty zamek, zasuwę w drzwiach, przykręci klamkę, nasmaruje zawiasy;

przymocuje gniazdko elektryczne lub włącznik, wymieni zepsutą żarówkę, w razie potrzeby podłączy pralkę i zmywarkę;

przymocuje regał, obraz lub karnisz, wymieni uszkodzone „żabki” przy firankach.

Nawet 100 usuniętych usterek miesięcznie

Naprawa jest całkowicie bezpłatna, jeśli koszt materiałów potrzebnych do jej wykonania nie przekracza 80 zł brutto. Jeśli jest on wyższy, wówczas różnicę (dot. ceny materiałów) pokrywa osoba starsza – wcześniej jednak kwestię uzgadnia z GSS. Chodzi o to, by nie narazić osoby potrzebującej na zbyt duży wydatek. Obecnie w ramach projektu usuwanych jest od 80 do nawet 100 usterek miesięcznie, w domach seniorek i seniorów.

Realizacja tej, czwartej edycji projektu finansowanego przez miasto Gdańsk, potrwa do końca października 2026 roku. Wszystko po to, by jak najskuteczniej i w każdym aspekcie życia wspierać osoby starsze, potrzebujące w mieście.

Źródło:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku