Fałszywy lekarz z Gdyni sprzedawał nielegalne leki! Wpadł pod automatem z paczkami

Policja w Gdyni zatrzymała 57-latka prowadzącego nielegalną sprzedaż leków przez internet, zaskakując go podczas nadawania przesyłki.

Mężczyzna oferował produkty lecznicze bez zezwoleń, wykorzystując portale, a co więcej, podawał się za lekarza, by wzbudzić zaufanie klientów.

O szczegółach piszemy poniżej.

Fałszywy lekarz zatrzymany w Gdyni! Sprzedawał leki przez internet bez zezwoleń

Nietypowa akcja policji w Gdyni! Do zdarzenia doszło 20 maja tego roku. Wówczas funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 57-latka. Mężczyzna został zaskoczony przez policjantów w momencie, gdy nadawał paczkę w automacie przy ul. Żelaznej.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał prowadzić nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez internet. Po zatrzymaniu policjanci przeszukali mieszkanie mieszkańca Gdyni. Chwilę później zabezpieczyli produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek.

- Z ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany prowadził sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, nie posiadając wymaganych zezwoleń na dopuszczenie ich do obrotu. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem lokalnych portali internetowych - informują funkcjonariusze z Gdyni.

To nie koniec! Śledczy ustalili również, że mężczyzna miał podawać się za lekarza, by wzbudzać zaufanie klientów i uwiarygadniać sprzedawane preparaty.

Fałszywy lekarz usłyszał zarzuty! Ma dozór i zakaz opuszczania kraju

Zatrzymany 57-latek trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzut prowadzenia nielegalnej sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych bez wymaganych zezwoleń.

- Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Gdyni zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju. Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat pozbawienia wolności - dodają funkcjonariusze.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie