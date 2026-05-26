Dramatyczne chwile w Gdyni! 9-latek wjechał prosto pod auto, na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Groźny wypadek z udziałem dziecka w Gdyni! 9-latek wjechał pod samochód
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 maja na ul. Starodworcowej w Gdyni. 9-letni chłopiec na rowerze wjechał pod osobową toyotę. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 9-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.
Jak informuje "Dziennik Bałtycki", do zdarzenia doszło po godzinie 18. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że chłopiec poruszał się rowerem po chodniku. W pewnym momencie miał stracić panowanie nad jednośladem i wjechać bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód marki Toyota.
Kierująca była trzeźwa. Sprawą zajmuje się policja
Kierująca toyotą została przebadana na obecność alkoholu w organizmie. Kobieta była trzeźwa. Jak dodaje portal, policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przebieg wypadku.