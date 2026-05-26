Dramatyczne chwile w Gdyni! 9-latek wjechał prosto pod auto, na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Dawid Piątkowski
2026-05-26 7:38

Dramatyczne sceny w Gdyni! 9-letni chłopiec poruszający się na rowerze wjechał prosto pod nadjeżdżający samochód. Na miejsce wypadku wezwano służby ratunkowe. Do akcji ratunkowej zadysponowano nawet śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Szczegóły poniżej.

Autor: Grzegorz Kluczyński
  • W Gdyni doszło do groźnego wypadku drogowego, w którym ucierpiał 9-letni chłopiec, wywołując interwencję służb ratunkowych.
  • Dziecko na rowerze, poruszające się po chodniku, niespodziewanie wjechało pod nadjeżdżającą toyotę, doznając obrażeń wymagających hospitalizacji.
  • O szczegółach tego niebezpiecznego zdarzenia piszemy poniżej.

Groźny wypadek z udziałem dziecka w Gdyni! 9-latek wjechał pod samochód

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 maja na ul. Starodworcowej w Gdyni. 9-letni chłopiec na rowerze wjechał pod osobową toyotę. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 9-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Jak informuje "Dziennik Bałtycki", do zdarzenia doszło po godzinie 18. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że chłopiec poruszał się rowerem po chodniku. W pewnym momencie miał stracić panowanie nad jednośladem i wjechać bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód marki Toyota.

Kierująca była trzeźwa. Sprawą zajmuje się policja

Kierująca toyotą została przebadana na obecność alkoholu w organizmie. Kobieta była trzeźwa. Jak dodaje portal, policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przebieg wypadku.

