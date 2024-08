Fatalne wieści dla Polaków nad morzem i Kaszubach! TAM nie wejdziesz do wody

Sinice atakują kąpieliska. Zamknięto jedno w Helu i nad trzema jeziorami na Kaszubach. Sanepid podał komunikat

Urlop nad polskim morzem może zamienić się w istny koszmar przez zamknięte kąpieliska! Kiedy z powodu upałów zakwitają sinice, nie można pod żadnym pozorem wchodzić do wody, a to dla wielu Polaków oznacza zmarnowany urlop. Teraz niestety sinice wróciły. Ich zakwit w wodzie powoduje, że na plaży powiewa czarna flaga, a wejście do morza i ignorowanie zakazów może skończyć się poważnymi dolegliwościami. Gdzie nie wolno się teraz kąpać? Jak poinformował w piątek, 16 sierpnia przed południem Sanepid, zamknięte zostały trzy kąpieliska nad jeziorami na Kaszubach i jedno nad morzem w Helu. Pozostałe kąpieliska nad Morzem Bałtyckim są bezpieczne i tam wolno bez obaw wchodzić do wody.

Kąpiel w wodzie z sinicami, czyli cyjanobakteriami, naraża nas na przykre dolegliwości

Jak wynika z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 16 sierpnia z powodu zakwitu sinic zamknięto cztery kąpieliska w woj. pomorskim: jedno nad morzem - "Mała Plaża" w Helu oraz nad trzema jeziorami na Kaszubach - Kąpielisko gminne w Chmielnie nad jez. Kłodno; kąpielisko w miejscowości Czarlina nad jez. Radolne przy OW Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. oraz kąpielisko gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach.Aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://sk.gis.gov.pl/kapieliska/. Warto śledzić komunikaty, bo sytuacja może się zmienić nawet z dnia na dzień. Tymczasem kąpiel w wodzie z sinicami, czyli cyjanobakteriami, naraża nas na przykre dolegliwości układu pokarmowego, wysypki na skórze i zaczerwienienie spojówek.

💦 Serwis kąpieliskowy to portal, gdzie znajdziemy informacje dotyczące m. in.: jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacji profilu kąpieliska.👉 Zapraszamy https://t.co/3X6Vi0Ggj3 💦 pic.twitter.com/OYzvlZUwJQ— Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) June 1, 2021

