Wakacje 2024: oszuści nie próżnują. Coraz więcej osób traci pieniądze

Oszustów w Polsce nie brakuje, to pewne, a nieustanny rozwój technologii sprawia, że musimy być jeszcze bardziej wyczuleni niż dawniej. Wakacje to idealny okres na zdobywanie potencjalnych ofiar między innymi na popularnych portalach oferujących noclegi.

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że wyłudzacze świetnie potrafią poprowadzić rozmowę i podszyć się pod właściciela danego obiektu, oferując np. niską stawkę za pobyt. Osoby, które liczą na oszczędność, bardzo często dają się nabrać i pod wpływem impulsu rezerwują nieświadomie nocleg u oszusta. Następnie przyjeżdżają na miejsce i okazuje się, że apartament wcale nie istnieje bądź podane kody wejściowe nie działają, a kontakt z "właścicielem" nagle się urywa. Coś na ten temat wie pewna 28-letnia mieszkanka Łomży, która całkiem niedawno padła ofiarą wyłudzaczy.

W umówionym dniu 28-latka z Łomży przyjechała do Sopotu i gdy była pod budynkiem wbiła otrzymany sms-em kod do drzwi wejściowych budynku. Niestety nie działał, ponadto nikt nie reagował na dzwonek do mieszkania, telefon wynajmującej był wyłączony, a ogłoszenie było już nieaktywne. 28-latka zrozumiała wtedy, że została oszukana i o wszystkim powiadomiła policjantów - czytamy na stronie pomorska.policja.gov.pl.

Młoda kobieta to jednak niejedyna osoba, która na przestrzeni ostatnich miesięcy została w ten sposób oszukana. Ofiar jest o wiele więcej, a jeśli nie chcesz stać się kolejną, dowiedz się, co zrobić, by nie wpaść w sidła oszustów. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Planowanie wakacji a oszuści. Policja przypomina o podstawowych zasadach

Osoby, które zgłaszają się na policję z tego typu sytuacjami, po czasie dochodzą do wniosku, że mogły dokładniej sprawdzić dany obiekt czy firmę. Funkcjonariusze natomiast apelują, by zawsze upewnić się, czy dany adres na pewno istnieje. Dodatkowo warto także uważać na okazje cenowe - jeśli koszt noclegu jest zdecydowanie za niski, może być to haczyk.

W sytuacji, gdy firma oferująca apartament czy pokój w hotelu żąda zaliczki, pamiętajmy, by wpłacać ją tylko i wyłącznie na konto bankowe. Podczas całego procesu rezerwacji warto również zachować wszystkie dokumenty, e-maile czy przelewy.

Nie dajmy się nabrać na super okazje cenowe. Porównajmy cenę wynajmu z tymi w podobnym standardzie i lokalizacji - tzw. super okazje powinny wzbudzić podejrzenia. Nie sugerujmy się opiniami zadowolonych klientów dostępnymi na stronie internetowej obiektu - w przypadku oszustwa są one spreparowane - zasięgnijmy opinii z innych miejsc - czytamy w komunikacie, pomorska.policja.gov.pl.