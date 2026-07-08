Garmin Półmaraton Gdańsk notuje historyczne wyniki. Decyzja o powiększeniu limitu miejsc dla biegaczy

Początkowo zakładano, że w półmaratonie weźmie udział 10 tysięcy zawodników, a w Nocnej Piątce 2 tysiące. Pakiety startowe zniknęły w mgnieniu oka na długo przed planowaną datą biegów, co zmusiło osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprezy do udostępnienia kolejnej partii biletów.

Autor: Www Gpg 2026 - 1/ Canva.com Garmin Półmaraton Gdańsk

Do puli dorzucono 4 tysiące nowych wejściówek na Garmin Półmaraton Gdańsk oraz dodatkowy tysiąc na rywalizację w ramach Nocnej Piątki. Dzięki temu we wrześniowym święcie sportu będzie mogło pobiec 14 tysięcy półmaratończyków i 3 tysiące uczestników zmagań na dystansie 5 kilometrów. Jeśli doliczymy do tego osoby biorące udział w sztafetach oraz dziecięcych wyścigach, łączna frekwencja może dobić do 20 tysięcy.

Autor: Www Gpg 2026 - 1/ Canva.com Garmin Półmaraton Gdańsk

– Ogromne zainteresowanie pokazuje, jak silną marką stał się Garmin Półmaraton Gdańsk i jak bardzo biegacze cenią atmosferę naszej imprezy. Duży wpływ miała również prezentacja tegorocznych medali, które spotkały się z fantastycznym odbiorem. Chcieliśmy odpowiedzieć na oczekiwania zawodników, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć limity startujących, po to, aby dać szanse zdobyć ten krążek jak największej liczbie osób – mówi Rafał Zakrzewski, dyrektor biegu Garmin Półmaraton Gdańsk.

Garmin Półmaraton Gdańsk wprowadza zmiany po fali zgłoszeń

Tłumy zgłoszonych osób wymuszają wdrożenie pewnych modyfikacji w kwestiach logistycznych. Przewidziano powiększenie stref startowej i finiszowej, a także reorganizację działania biura zawodów, depozytów i przebieralni oraz lekkie przesunięcia w planie czasowym. Celem tych działań jest utrzymanie doskonałej jakości wydarzenia, pomimo bezprecedensowej frekwencji.

Garmin Półmaraton Gdańsk zaoferuje dwa dni sportowej walki

Sportowe zmagania wystartują w sobotę, 26 września. Dzieci wezmą udział w zawodach Junior Gdańsk, natomiast wieczorem na miejskie trasy wyruszą uczestnicy Nocnej Piątki. To wyjątkowy sprawdzian na 5 kilometrów z imponującą oprawą wizualną, muzyką, światłami i wsparciem fanów.

Głównym punktem imprezy będzie niedzielny wyścig w ramach Garmin Półmaraton Gdańsk. Sportowcy staną do rywalizacji na dystansie 21,0975 kilometra, biegając zarówno w zmaganiach indywidualnych, jak i w drużynowych sztafetach.

Zespół odpowiedzialny za imprezę obiecuje, że to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają na przybyłych. W nadchodzącym czasie mają zostać ujawnione kolejne niespodzianki dedykowane zawodnikom.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

– Z roku na rok obserwujemy rosnącą popularność wydarzeń biegowych organizowanych w Gdańsku. Cieszy nas, że uczestnicy wybierają właśnie naszą imprezę jako sportowy cel sezonu. Rekordowe zainteresowanie to dla całego zespołu organizacyjnego ogromna satysfakcja, ale również zobowiązanie do przygotowania wydarzenia na najwyższym poziomie. Dzięki zwiększeniu limitów jeszcze więcej osób będzie mogło przeżyć ten wyjątkowy biegowy weekend, zachowując standard organizacyjny, z którego słynie Garmin Półmaraton Gdańsk – podkreśla Marcin Florek, prezes Labosport Polska, organizatora wydarzenia.

Zapisy na wszystkie zaplanowane wyścigi są nadal aktywne, jednak obserwując dynamikę nabywania pakietów startowych, chętni nie powinni opóźniać swojej decyzji.

Wydarzenie jest organizowane pod patronatem Radia ESKA.