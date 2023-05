i Autor: KMP w Gdańsku / CC Unsplash.com Gdańsk. Brutalnie skatowali bezbronną ofiarę. Zrobili to dla kilkuset złotych

Agresorzy zatrzymani

Gdańsk: 51-letni mężczyzna przeżył horror w poniedziałek (22 maja 2023 r.) po godzinie 23:00. Dwaj sprawcy brutalnie go zaatakowali i okradli. Ich "zysk" to raptem ok. 600 zł. Nie nacieszyli się nim jednak zbyt długo. Sprawcy są już w rękach policji i grozi im 12 lat więzienia.