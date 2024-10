To imię bije rekordy popularności wszech czasów w Polsce! Rodzice chętnie nazywają tak córki

Gdańsk. Pomyłka antyterrorystów. Weszli do złego mieszkania

Mieszkanka Gdańska i jej dziecko mogły przeżyć prawdziwy szok, gdy do ich mieszkania wtargnęli antyterroryści. Jak informuje Trojmiasto.pl, do zdarzenia, które miało miejsce we wtorek, 1 października, doszło przez pomyłkę, bo policjanci mieli zatrzymać mieszkającego w sąsiedztwie podejrzanego mężczyznę.

Mundurowi zjawili się przed jednym z bloków na ul. Jaśkowa Dolina, a dostając się do środka lokum kobiety, użyli granatu hukowego i wyłamali zamek. Domniemanego przestępcę udało się ostatecznie pojmać, ale policja wyjaśnia teraz, dlaczego w ogóle doszło do pomyłki. Poszkodowanej mieszkance Gdańska i jej dziecku zapewniono pomoc psychologiczną, ale to nie wszystko. Dalsza część tekstu poniżej.

Dziś rano, w ramach realizacji sprawy prowadzonej przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy, policjanci realizowali działania na terenie Gdańska związane z zatrzymaniem osoby podejrzewanej. Niestety, podczas tych działań rzeczywiście doszło do pomyłki. Zapewniam, że roszczenia wynikające z działań funkcjonariuszy zostaną umówione i uzgodnione z osobą poszkodowaną. Osoba podejrzewana została przez policjantów zatrzymana. Niezależnie od tych ustaleń prowadzone jest wewnętrzne postępowania, mające na celu wyjaśnienie przebiegu tej niefortunnej interwencji

- powiedziała portalowi trojmiasto.pl mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ponieważ to funkcjonariusze tej jednostki brali udział w czynnościach w Gdańsku.