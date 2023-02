Krzysiek wyznał Klaudii miłość na białym prześcieradle. Pojawiły się niespodziewane problemy

i Autor: Straż Miejska Gdańsk

Tego się nie spodziewał!

Gdańsk. Powiesił baner, że kocha Klaudię. Nagle wkroczyła Straż Miejska. Zapłaci mandat

Miłość powinno się wyznawać na co dzień, nie tylko w Walentynki. Pewien 25-latek chciał to uczynić w urodziny swojej ukochanej. _ Klaudia Cię kocham - baner o takiej treści miał zawisnąć w Gdańsku a balustradzie przejścia nadziemnego nad Traktem św. Wojciecha. Gdy rozpalony uczuciem mężczyzna finalizował instalację, do gry wkroczyła Straż Miejska.