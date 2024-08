Święto Przemienienia Pańskiego: Co świętują katolicy? Czy 6 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Znana atrakcja nad Bałtykiem ponownie w centrum zainteresowania

Gdańsk to jedno z najpopularniejszych miast na północy Polski. W 2023 roku miejscowość odwiedziła rekordowa liczba turystów, bowiem 4,1 mln osób. To naprawdę świetny wynik, który potwierdza, że w mieście trudno o nudę! Atrakcji jest co niemiara i każdy znajdzie coś dla siebie, to pewne.

Od lat szczególną popularnością cieszy się okolica nad Motławą, gdzie znajduje się wiele restauracji, a z mostów można popatrzeć na krajobrazy miejscowości. Co ciekawe, to także w tym regionie znajduje się słynny stary żuraw portowy, który w ostatnim czasie przechodził gruntowny remont. Prace jednak już się zakończyły, a obiekt - jak się okazuje - przeżywa oblężenie! Turyści stoją w kolejkach. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Brama Żuraw Gdańsk otwarta po remoncie. Turyści chętnie kupują bilety

Dokładnie 30 kwietnia 2024 roku odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi inaugurujące XVII–wieczny festyn pod Żurawiem. Turyści i mieszkańcy po trzech latach remontów mogli wejść do środka zabytkowego obiektu. Co ciekawe, nikt wówczas nie spodziewał się, że statystyki dotyczące ilości odwiedzających będą wręcz niewiarygodne. Okazuje się bowiem, iż przez trzy miesiące dźwig odwiedziło 22 tysiące osób!

Ponad 22 tysiące gości w 3 miesiące. Mija dokładnie 90 dni od zakończenia modernizacji Żurawia. Obecnie to jeden z najgorętszych punktów turystycznych na Pomorzu. Liczby są imponujące, zważywszy na fakt, że jednorazowo w obiekcie może przebywać maksymalnie 50 osób. W wakacje, co tydzień progi zabytkowego dźwigu portowego przekracza 1700 turystów - czytamy w poście Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na Facebooku.

Choć koszt remontu był wysoki, najwyraźniej prace nie poszły na marne, bowiem obiekt zyskuje na popularności wśród odwiedzających. Co takiego jednak oferuje?

W środku można podziwiać między innymi różnego rodzaju wystawy, które nawiązują do historii zabytku. Dodatkowo można tam spotkać także wyjątkowe eksponaty sprzed lat, np. oryginalne monety, meble, naczynia oraz miary i wagi. Jeśli jesteście ciekawi, jak atrakcja przedstawia się na zdjęciach, zachęcamy do sprawdzenia naszej powyższej galerii.