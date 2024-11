Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy jest "naj". Teraz dowie się o tym cały świat

Jarmark Bożonarodzeniowy to nie tylko piękne dekoracje i świąteczne domki czy program artystyczny, to przede wszystkim magiczna atmosfera, która przyciąga ludzi z całego świata. Gdańsk, z jego urokliwymi uliczkami i historycznym centrum, które w tym czasie zamienia się w prawdziwą zimową krainę czarów. Rękodzieło, pyszne jedzenie, aromatyczne grzańce, a do tego świąteczna muzyka – wszystko to sprawia, że Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku to niepowtarzalne przeżycie.

Mamy to! Nasz gdański jarmark zdobył tytuł Najlepszego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Europie! Dziękuję za każdy oddany głos i za to, że tworzycie z nami tę magiczną atmosferę. To nasze wspólne zwycięstwo – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Na jarmark zapraszamy Was do 23 grudnia. A już od 1 grudnia całe miasto zamieni się w prawdziwą świąteczną krainę. W 15 dzielnicach rozbłysną bożonarodzeniowe drzewka. Główna choinka na Długim Targu, stanie się sercem świątecznych iluminacji, które ozdobią Gdańsk.

Gdańsk najlepszy w Europie

W sieci miasto oraz organizator czyli Targi Gdańskie dziękuje wszystkim głosującym mieszkańcom. W plebiscycie Best Christmas Markets in Europe 2025 Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku stał się numerem 1 w Europie, zdobywając 92.283 głosy, tym samym pobijając zeszłoroczny wynik o +35%. To pierwsze takie wyróżnienie dla Gdańska, jak i dla Polski.

