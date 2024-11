Woda w Gdyni przeszła kolejne badania. Jest nowa informacja sanepidu

Fala deszczu zmierza do Polski. Połowa miesięcznej normy w kilka dni. Wiemy, kiedy to się stanie

Pierwsze ogłoszenia PEWiK- u o tym, że woda jest zanieczyszczona wywołały falę niepokoju w mieście. Szybko okazało się jednak, że 12 listopada okazało się, że woda nadal nie nadaje się do spożycia, wtedy też rozpoczęto działania naprawcze. Po ich zakończeniu przez kilka dni pobierano próbki wody z różnych ujęć w centrum miasta, aby mieć pewność co do jej jakości. Sanepid 8 listopada informował, że w żadnej z badanych prób nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych. Znaleziono jednak inne z tej grupy i zaczęto płukać wodociąg, by pozbyć się zanieczyszczeń.

27 listopada ogłoszono dopiero, że czyszczenie przyniosło efekty i woda może być już pita prosto z kranu. Wszyscy mieszkańcy Gdyni Śródmieścia mogą ją bezpiecznie spożywać, bez poprzednio zalecanych środków ostrożności.

Badania próbek wody przeprowadzono w zakresie parametrów mikrobiologicznych, takich jak bakterie grupy coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 stopniach Celsjusza. Na podstawie badań zgodności z próbek wody stwierdza się, że jakość wody w strefie zasilania Gdynia Śródmieście spełnia wymagania w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

- informuje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni.