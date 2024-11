i Autor: SHUTTERSTOCK

szok w Redzie!

Mężczyzna polował na dzieci! Próbował zwabić je do auta pieniędzmi. Natychmiastowa reakcja policji

Niepokojące doniesienia! Jak przekazała dyrekcja SP nr 5 w Redzie, we wtorek (26 listopada), dwójka uczniów wracających ze szkoły została zaczepiona przez kierowcę samochodu, który próbował nakłonić dzieci do wejścia do pojazdu, oferując im 10 złotych. Na szczęście, dzięki czujności dorosłej osoby, dzieci nie wsiadły do auta. Sprawą natychmiast zajęła się wejherowska policja.