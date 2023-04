Gdynia. Horror na głównej ulicy. Młody mężczyzna ugodzony nożem

Do dramatu doszło na głównej ulicy w Gdyni, kiedy było jeszcze jasno. - Przed godziną 20 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że na ul. Morskiej doszło do ugodzenia ostrym narzędziem. Poszkodowany 29-latek został przewieziony do szpitala - powiedział Polskiej Agencji Prasowej mł. asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, ale na niewiele mu się to zdało.

- Mundurowi ustalili już tożsamość sprawcy. Jest nim 44-letni mieszkaniec Gdyni. Mężczyzna został zatrzymany - dodał policjant z Gdyni. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Do ustaleń służb będziemy wracać w kolejnych materiałach, publikowanych na łamach trójmiejskiego oddziału.

