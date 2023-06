Gosia od "jestem w Stegnie na plaży" znowu nad Bałtykiem. Tik Tok szaleje

Oczy użytkowników Tik Toka znowu są zwrócone na profil Iwony Gosi W., znanej po prostu jako Gosia, która w poprzednim roku podbiła internet swoim opowieściami o pobycie na plaży w Stegnie. Rok po nagraniu filmu, który stał się viralem, kobieta wróciła nad Bałtyk, i to w to samo miejsce, bo znowu kręci wideo o swoim pobycie w Stegnie. - Witam was drugi raz w Stegnie na plaży - mówi kobieta w jednym z filmów nakręconych po dotarciu nad Morze Bałtyckie. To nie koniec, bo w kolejnym nagraniu Gosia postanawia nawet zaśpiewać piosenkę zaczynającą się od słów: "Stegna, Stegna, słońce świeci, bawią się na plaży dzieci...". W jeszcze innym wideo kobieta wyjaśnia obserwującym ją użytkownikom Tik Toka, żeby pamiętać o koszach na śmieci na plaży i wyrzucać tam odpadki.

- Byłem tu, zanim stało się to modne! - napisał jeden z internautów, nawiązując do wzrostu popularności Stegny, po tym jak pojawiła się tam tiktokerka.

Sonda Poparłbyś ograniczenie dzieciom dostępu dla social media? Tak, do 18. roku życia Tak, do 15. roku życia Tak, do 13. roku życia Nie, to powinna być tylko i wyłącznie decyzja rodziców